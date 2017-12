Gilberto Silva dá vitória ao Arsenal Aos poucos, Gilberto Silva vai se tornando peça fundamental no Arsenal. O volante campeão do mundo foi contratado após a Copa da Coréia/Japão e, sem muito alarde, se fixou como titular. O brasileiro mostrou poder de decisão nesta quarta-feira, ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Auxerre, na terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa. Com o resultado obtido fora de casa, o time inglês lidera o grupo A, com 9 pontos. Na semana passada, o ex-jogador do Atlético Mineiro havia estabelecido recorde na competição européia ao fazer o primeiro gol dos 4 a 0 contra o PSV aos 20s07 de jogo. No mesmo grupo A, a segunda colocação agora é do Borussia Dortmund, que foi a 6 pontos com a vitória de 3 a 1 sobre o PSV, no campo do rival. O brasileiro Amoroso marcou o terceiro gol da equipe alemã. Auxerre e PSV dividem a lanterna, com apenas 3 pontos. O Valencia também tem aproveitamento total no grupo B da Liga, depois dos 6 a 2 sobre o Basel, em seu estádio. Não faltou gol de brasileiro - o ex-são-paulino Fábio Aurélio marcou o terceiro do atual campeão espanhol. O Liverpool não ficou muito atrás e goleou o Spartak Moscou por 5 a 0. Os ingleses estão em segundo lugar, junto com os suíços, com 4 pontos. Os russos seguram a lanterna com zero. O Real Madrid levou um susto enorme, na Grécia, mas volta de Atenas com empate de 3 a 3 com o AEK, pelo grupo C - resultado que o mantém na liderança, com 7 pontos. Os gregos chegaram a abrir vantagem de 3 a 1, mas os espanhóis contaram com o talento de Zidane (2 gols) e com o oportunismo de Guti para segurar a invencibilidade. A Roma começa a entrar nos eixos, embora tenha sofrido para ganhar do Genk por 1 a 0, como visitante. O gol salvador foi de Cassano, aos 37 minutos do segundo tempo. Os italianos agora têm 4 pontos. A surpresa no grupo D foi a derrota da Inter por 2 a 1 para o Lyon, em Milão. Govou e o brasileiro Anderson deixaram os franceses na frente, enquanto Cannavaro descontou quase no fim. Com esse resultado, o Lyon passou à liderança, com 6 pontos em três partidas. A Inter está em segundo, com 4. O Ajax também tem 4, ao arrancar empate de 0 a 0 com o Rosenborg (2 pontos), na Noruega.