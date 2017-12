Gilberto Silva deve enfrentar Inter A diretoria do Atlético-MG montou um esquema especial para ter o meia Gilberto Silva no primeiro jogo das oitavas-de-final da Copa do Brasil contra o Internacional, nesta quinta-feira, no Mineirão. O jogador deve ser titular no amistoso entre a seleção brasileira e a Iugoslávia, quarta-feira, em Fortaleza. Pelo planejamento dos atleticanos, o atleta embarca em vôo fretado de madrugada, após o jogo, e deve estar em Belo Horizonte pela manhã. O volante descansa na concentração durante toda a tarde e início da noite e, se não estiver contundido, estará entre os titulares. A preocupação em contar com Silva é justificável, já que se trata do jogador mais valioso do clube, em termos técnicos e também financeiros. Nesta terça-feira, por exemplo, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-MG, Alexandre Kalil, decidiu fixar um preço para o jogador, que, segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, estaria na mira de grandes clubes italianos e espanhóis. O valor de uma eventual transação, de acordo com Kalil, seria US$ 20 milhões. "Por menos que isso, ele não sai do time", disse o dirigente. Para o jogo desta semana com o Internacional - o primeiro de três seguidos contra os gaúchos, dois pela Copa do Brasil e um pela Sul-Minas -, o técnico Levir Culpi deverá ter equipe completa. Marques, Djair e Marcelo Djian se recuperam de contusões, mas a previsão dos médicos é de que estejam aptos para a partida.