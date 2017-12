Gilberto Silva é confirmado como capitão para Copa América

Os jogadores da seleção brasileira já sabem quem será o capitão da equipe para a disputa da Copa América. Trata-se do mineiro Gilberto Silva, de 30 anos. Mesmo sem ter um "espírito guerreiro e vibrante" como o de Dunga nos tempos de jogador, o volante ganhou a faixa pela liderança e respeito com os demais companheiros. O auxiliar técnico Jorginho disse nesta sexta-feira que o jogador possui uma personalidade forte, apesar de ser calmo dentro de campo. "O Gilberto tem uma forma diferente de ser. Você convivendo com ele percebe isso. Ele é um líder nato, mesmo que fale pouco." Jorginho ainda destacou outras qualidades em Gilberto Silva. "É um jogador muito sério dentro de campo e passa segurança aos companheiros. Não existe nenhum padrão para se definir um capitão. Você escolhe aquele que possui liderança. A Copa América será uma experiência muito boa para ele." A seleção brasileira treina na Granja Comary para a competição continental até o próxima dia 20, quando embarca para a Venezuela. O Brasil está no Grupo B, considerada uma das chaves mais complicadas, que tem as seleções de México, Equador e Chile.