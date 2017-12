Gilberto Silva elogia a defesa da seleção brasileira O volante Gilberto Silva elogiou o desempenho da defesa do Brasil após a vitória por 3 a 0 sobre Gana, neste terça-feira, em Dortmund, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Ao lado dos portugueses e italianos, os brasileiros estão entre as seleções que se classificaram para as quartas-de-final sofrendo apenas um gol na competição. "A defesa era considerada o ponto falho deste time e vem mostrando que está a altura dos outros setores. Fico feliz de fazer parte deste grupo e de poder entrar e ajudar o Brasil a vencer", disse Gilberto Silva, que entrou no lugar de Emerson no decorrer da partida e gostou do próprio desempenho. "O que eu sempre falei é que quem tem a oportunidade de entrar, tem que fazer o trabalho em prol da seleção. Acho que dei uma dor de cabeça boa (para o técnico Carlos Alberto Parreira), sempre respeitando quem joga", comemorou o jogador. Sobre o jogo, Gilberto Silva que o resultado foi excelente e que "sabia que seria um jogo difícil, principalmente no segundo tempo. Qualquer time faz o jogo da vida contra o Brasil. Eles tinham em campo um meia (Appiah) que tem muita habilidade, mas a nossa defesa se portou muito bem e mostrou tranqüilidade", disse o volante. Gilberto Silva também felicitou o meia Zé Roberto, escolhido pela Fifa como o melhor jogador em campo. "O Zé está fazendo uma grande Copa e torço para que ele continue assim."