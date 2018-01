Gilberto Silva fica no Arsenal até 2009 O volante Gilberto Silva acertou nesta quarta-feira a renovação de seu contrato com o Arsenal por mais quatro temporadas. O contrato de Gilberto Silva venceria em agosto de 2006, mas temendo perder o brasileiro, o Arsenal antecipou as negociações e garantiu o jogador até julho de 2009. "Estou feliz com o acerto. O Arsenal já é uma extensão da minha casa. Construí uma história aqui e tenho muito carinho por todos. O mais importante é que existe uma reciprocidade. Acredito que a minha alegria é do mesmo tamanho da deles", disse Gilberto Silva. Na segunda-feira pela quinta rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu o Everton por 2 a 0, jogando em casa. Com o resultado, o time chegou ao sétimo lugar, com nove pontos, ams com um jogo a menos que os rivais.