Gilberto Silva marca na goleada do Arsenal O meio-campista brasileiro Gilberto Silva marcou um dos gols da goleada do Arsenal por 4 a 1 sobre o Leeds United, neste sábado, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O destaque do jogo, no entanto, foi o francês Thierry Henry, que marcou dois gols. O também francês Pires completou o marcador. Alan Smith fez o único gol do Leeds United, time do zagueiro brasileiro Roque Junior. Com a vitória, o Arsenal se manteve na liderança do campeonato, com 27 pontos - um a mais que o Chelsea, que venceu o Everton por 1 a 0 (gol de Adrian Mutu). O Leeds, por sua vez, ficou mais perto da lanterna e ocupa agora a penúltima colocação, à frente apenas do Leicester City, que joga neste domingo. O Manchester United não teve problemas e venceu o Portsmouth por 3 a 0, com gols de Diego Forlan, Roy Keane e Cristiano Ronaldo. Atual campeão inglês o Manchester é o terceiro na classificação, com 25 pontos. Veja todos os resultado da 11ª rodada do campeonato inglês: Everton 0 x 1 Chelsea Leeds 1 x 4 Arsenal Manchester United 3 x 0 Portsmouth Middlesbrough 2 x 0 Wolverhampton Newcastle 1 x 1 Aston Villa Southampton 0 x 2 Manchester City Tottenham 0 x 1 Bolton A rodada será completada com mais três jogos. No domingo, Fulham x Liverpool e Leicester City x Blackburn Rovers. Na segunda-feira, Birmingham City x Charlton Athletic.