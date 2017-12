Gilberto Silva reforça Atlético-MG Dando seqüência a série de três partidas que os dois times disputarão em menos de uma semana, Atlético-MG e Internacional se enfrentam pela segunda vez consecutiva, neste domingo de Páscoa, às 16h, no Mineirão, agora pela Copa Sul-Minas. A primeira partida aconteceu na última quinta-feira, quando o Galo derrotou o Colorado por 2 a 0 pela Copa do Brasil. Neste confronto somente a vitória interessa aos dois times que devem contar com dois reforços importantes. Pelo lado do Atlético, o volante Gilberto Silva estará à disposição do técnico Levir Culpi, já que não jogou a primeira partida contra o Inter, pois um dia antes havia participado do amistoso da Seleção Brasileira, contra a Iugoslávia, em Fortaleza. O Galo, que precisa dos três pontos para chegar a 24 e continuar brigando por uma das quatros vagas às semifinais da competição regional torce ainda por um tropeço do Tubarão, seu concorrente direto na disputa pela vaga. A única dúvida de Culpi para o jogo de domingo é o lateral-esquerdo Rubens Júnior, que está sentindo dores na coxa direita e pode ser substituído pelo jovem Bosco.