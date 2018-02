Gilberto Silva se apresenta só na 4ª Convocado para o amistoso contra Portugal, sábado, o volante Gilberto Silva tem um compromisso importante nesta terça-feira com o Arsenal, antes de se apresentar à seleção brasileira na cidade do Porto. O meio-campista está escalado para a partida de logo mais à tarde (16h45, horário de Brasília), contra o Chelsea, no segundo jogo das quartas-de-final da Copa da Inglaterra. No primeiro confronto houve empate por 2 a 2 e o volante, poupado pelo técnico Arséne Wenger, não jogou. Gilberto garante estar motivado. "Vale uma vaga na semifinal e acredito que deste jogo sai o campeão?, disse o brasileiro. Gilberto só viaja para Portugal na quarta-feira.