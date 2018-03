Gilberto Silva se diz ?orgulhoso? O volante Gilberto Silva recebeu com euforia a convocação para a seleção brasileira que disputa dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo - Paraguai e Argentina - e a Copa das Confederações, na Alemanha. "É motivo de orgulho para mim voltar à Seleção Brasileira. Depois da minha contusão, chegaram a falar que eu não voltaria a jogar futebol. Por isso, é uma vitória também daqueles que acreditaram em mim. Meu médico Cymar Eustáquio e o Departamento Médico do Arsenal, minha família e esposa, meus amigos. Eles foram fundamentais nessa minha vitória particular", disse o jogador. Antes de se apresentar à Seleção Brasielira, no entanto, Gilberto tem um compromisso importante pelo Arsenal neste sábado. O time londrino enfrentará o Manchester United pela final da Copa da Inglaterra, em Cardiff, País de Gales. "Esse jogo tem sido muito comentado aqui. A imprensa inglesa tem criado um clima de revanche e rivalidade devido aos últimos jogos em que essas equipes se enfrentaram pela Copa. É um jogo importantíssimo e será a última partida da temporada. Uma decisão de título. Vou dar o máximo para ajudar o Arsenal a vencer", garantiu.