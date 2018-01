Gilberto Silva só volta em abril Gilberto Silva só volta a jogar pelo Arsenal em abril. O volante brasileiro de 28 anos, campeão na Copa de 2002, sofreu uma fratura de vértebra em setembro. Ele está em Londres, onde passará por novos exames esta semana. Com Gilberto Silva contundido e o também brasileiro Edu liberado para negociar com outros clubes, o técnico Arsene Wenger quer a contratação de um outro volante para o Arsenal.