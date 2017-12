Gilberto Silva vira rei na Inglaterra Ele chegou a Ulsan, Coréia do Sul, apenas como uma das opções do técnico Luiz Felipe Scolari para o banco de reservas da Seleção Brasileira, que buscaria o tão sonhado pentacampeonato mundial. Mesmo assim, o volante Gilberto Silva contou com a sorte e conseguiu um lugar no time. Por uma fatalidade, o então titular Émerson, homem de confiança de Felipão, sofreu uma luxação no ombro direito num treino e foi cortado da delegação na véspera da estréia no Mundial, contra os turcos. Foi assim que Gilberto assumiu a condição de titular. Era tudo o que ele precisava para conquistar a simpatia e a confiança do técnico da Seleção. Leia mais no Jornal da Tarde