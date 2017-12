Gilberto vira novela no Corinthians Gilberto se tornou a novela de fim de ano no Parque São Jorge. E a trama, ao que tudo indica, chegou ao último capítulo. O meia garantiu que define nesta segunda-feira o que vai querer fazer da vida em 2004. Além do Corinthians, o jogador passou o fim de semana analisando outras três. O Grêmio quer mantê-lo, enquanto o Lyon, atual campeão francês, e um clube da Alemanha tentam persuadi-lo a aceitar a transferência internacional. Em princípio, Gilberto havia se comprometido a dar a resposta na sexta-feira. Porém, um detalhe o fez adiar. É a esperança de que surja proposta de um clube da Espanha, Inglaterra ou Itália. Nesses centros, o atleta diz acreditar que não ficará esquecido, como ocorreria na França ou num clube mediano alemão. Tal preocupação é fácil de ser explicada. Além de conseguir contratos mais interessantes financeiramente, Gilberto estipulou como objetivo na próxima temporada chegar à seleção brasileira. O pífio desempenho do Grêmio no último Campeonato Brasileiro o atrapalhou bastante. É nesse ponto que os dirigentes do Corinthians apostam para convencer o meia a aceitar a proposta. Salário, tempo de contrato e luvas já estão acordados. Só resta mesmo Gilberto decidir seu destino. E nos bastidores insistem que Carlos Alberto Parreira mantém vínculo de carinho com o clube, o que, em tese, facilitaria a chegada de atletas corintianos à seleção. Pacotão 2 - Enquanto aguardam resposta de Gilberto, os inúmeros cartolas do Corinthians envolvidos nas contratações tentam acertar com outros nomes. Leandrão, volante do Inter-RS, e Aristizábal, atacante do Cruzeiro, estão entre eles. A idéia é completar as apresentações na terça-feira.