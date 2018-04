Gilmar chega animado ao Botafogo O zagueiro Gilmar, de 30 anos, se apresentou ao Botafogo prometendo mostrar um futebol melhor do que apresentou no Flamengo, onde atuou na temporada passada. "A vontade de mostrar o meu melhor futebol no Botafogo é muito grande", disse o atleta. Ele lembrou que já atuou ao lado de alguns jogadores do clube. "Joguei com o Alexandre, Dodô e Carlinhos e isso vai facilitar o nosso entrosamento."