Gilmar confirma retorno ao Botafogo O veterano zagueiro Gilmar, que volta ao time do Botafogo na partida contra o Náutico, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, após cumprir suspensão, disse nesta quarta-feira que está pronto para colaborar com o técnico Levir Culpi na fase decisiva da competição. Mesmo sabendo que não é titular, o jogador está feliz com sua situação no clube. "Tenho a confiança do Levir. Quero colaborar seja em campo, no banco de reservas e até mesmo na arquibancada", afirmou Gilmar. "Nesse grupo eu me sinto como se estivesse em família." Como não poderá contar com o volante Túlio e os meias Têti e Camacho no jogo com o Náutico, o treinador deve realizar novas observações na equipe.