Gilmar e Renato próximos da Lusa O zagueiro Gilmar, que está no Palmeiras, e o goleiro Renato, do Corinthians, deverão ser os primeiros reforços da Portuguesa para o Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores fazem parte da reformulação que a diretoria e o técnico Candinho pretendem fazer no elenco, após a fraca participação no Campeonato Paulista. O atacante Evair, que atualmente está jogando no Coritiba, é outro jogador que interessa a Candinho. O fato de Evair ser dono do passe deve facilitar a negociação. Em compensação, vários atletas deverão deixar o Canindé nos próximos dias: os laterais Mancini e Rochinha e os meias Hernani e Claudinho dificilmente ficarão no clube. O zagueiro Tinho e o meia Irênio já foram para Sport e Atlético-PR, respectivamente. Os jogadores deveriam voltar amanhã aos treinos, mas a folga foi estendida pela diretoria até o dia 28.