Gilmar "Fubá" e a Lei Pelé A péssima situação que Gilmar ?Fubá? enfrenta reflete o outro lado da Lei Pelé. Aquele em que o atleta consegue ter o passe na mão, mas não lugar para trabalhar. O volante de 27 anos, considerado uma das grandes revelações do Corinthians, campeão mundial interclubes em 2000, tenta desesperadamente reverter a decadência na carreira, truncada há um ano e meio quando se recusou a baixar seu salário no Parque São Jorge. Leia mais no Jornal da Tarde