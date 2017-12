Gilmar ganha espaço no Botafogo O zagueiro Gilmar, do Botafogo, vem sendo elogiado pelo técnico Abel Braga, mesmo não sendo titular da equipe. O treinador tem destacado a liderança do jogador além do seu profissionalismo. O contrato do atleta termina no próximo mês e ele espera pela renovação. "A negociação está indo bem e já tive a primeira conversa com a diretoria. Sou feliz no Botafogo e quero o melhor para as duas partes", disse Gilmar. De acordo com o jogador, o ambiente no Alvinegro é o melhor que ele já encontrou. "Aqui, todos pertencem a uma mesma família", afirmou. Sobre o atacante Dodô, Gilmar espera que o "irmão" permaneça no Botafogo. "Ele é um grande jogador, um goleador. Seria muito difícil encontrarmos alguém no mesmo nível e que esteja disponível."