Gilmar Lima acerta com o Guarani Depois de muito mistério, o Guarani finalmente anunciou, nesta sexta-feira, a contratação de um zagueiro para a disputa do Campeonato Brasileiro. E trouxe para o estádio Brinco de Ouro um velho conhecido: Gilmar Lima. Com 24 anos ele traz no recente currículo a reprovação médica em dois clubes - Portuguesa de Desportos e Juventude. "Não tenho mais nada" se apressou em dizer o jogador assim que viu os jornalistas. Suas palavras foram endossadas pelo médico Mário Afonso, que assegurou: "A lesão está 100% sanada". Gilmar Lima acaba de se recuperar de uma fissura na tíbia por stress, motivo pelo qual foi reprovado pelos médicos do Canindé. Também cotado para defender o Juventude, de Caxias do Sul, ele passou por várias avaliações, entre eles um exame de citolografia. A contratação temerária foi descartada. Mas o técnico Zé Mário aprovou a contratação, a nona visando o Brasileirão. "Tecnicamente ele é um excelente zagueiro", resumiu o técnico. O novo reforço ficará no clube até dezembro, com o Rio Branco de Americana recebendo R$ 30 mil pelo empréstimo. O passe está estipulado em US$ 800 mil. Gilmar Lima começou a carreira no próprio Rio Branco. Em 1999 teve uma rápida passagem pelo Palmeiras. No segundo semestre de 2000 atuou pelo próprio Guarani e ano passado defendeu o Internacional-RS no Campeonato Brasileiro. No Paulistão 2002 ele atuou pelo próprio Rio Branco. Com a chegada de Gilmar Lima, a direção do clube aguarda agora a vinda de Sangaletti, que está disputando a Copa dos Campeões pelo Náutico. O clube ainda busca mais dois reforços: um meio-campista e um atacante. A maioria dos reforços do time não vão estar em campo, neste sábado à tarde, às 16h00, no Brinco de Ouro, no amistoso contra o Internacional-RS.