Gilmar Lima é reprovado na Portuguesa A Portuguesa vai procurar outro zagueiro. O vice-presidente da Portuguesa, Manoel Pacheco, confirmou, nesta quarta-feira, que Gilmar Lima, do Rio Branco, foi reprovado nos exames médicos que detectaram uma contusão por estresse na tíbia e perônio na perna direita. O seu passe estava avaliado em R$ 2 milhões. Segundo o procurador do jogador, o ex-atacante Paulinho McLaren, a lesão não é grave e ele espera que Gilmar se recupere rapidamente. Por enquanto, o zagueiro vai se recuperar no departamento médico do Rio Branco, em Americana.