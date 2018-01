Gilmar vai à CBF para reaver Vágner Love O empresário Gilmar Rinaldi prometeu nesta quinta-feira ir à CBF para brigar pelos 40% que garante ter sobre os direitos federativos do atacante palmeirense Vágner Love. Em entrevista à rádio Jovem Pan, o ex-goleiro disse estar decepcionado com a decisão do jogador de trocá-lo pelo empresário Cláudio Guadagno e para ?manter a credibilidade? fará o possível.