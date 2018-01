Gilson Batata faz 2 e Barbarense vence Mesmo jogando sob chuva, o União Barbarense venceu o Guarani por 2 a 0 na noite desta quarta-feira no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d?Oeste (SP), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Os dois gols foram marcados pelo experiente atacante Gilson Batata. Com o resultado, o time da casa fica na quarta posição, com seis pontos, enquanto o Guarani, em 10º lugar, continua com quatro pontos. Com esta derrota, o time campineiro manteve um incômodo tabu: há um ano e meio não consegue vencer duas partidas consecutivas. Na rodada anterior, o time do técnico Jair Picerni havia ganho da Portuguesa por 2 a 1. No primeiro tempo, o União Barbarense marcou por pressão nos primeiros 30 minutos e, trocando passes rápidos, chegou várias vezes com perigo à meta de Jean, que fez pelo menos quatro boas defesas. O Guarani, por sua vez, só melhorou um pouco depois dos 35 minutos, mas não conseguia articular contra-ataques. Ainda do final da primeira metade do jogo, o Guarani ainda perdeu o lateral-esquerdo Gilson, expulso por jogada violenta. Mesmo com um jogador menos, o Guarani voltou mais animado para a etapa final mas, aos 22 minutos, foram os donos da casa que abriram o placar. Chico Marcelo cobrou escanteio da direita, Carlinhos ajeitou de cabeça e o veterano Gilson Batata, também de cabeça, completou para as redes. Em vez de tentar reagir, o Guarani se encolheu e continuou suportando pressão do Barbarense. Aos 35 minutos, o Guarani perdeu mais um jogador por expulsão: o volante Careca. Com dois homens a menos, só restou ao time de Campinas se fechar na defesa, mas mesmo assim, sofreu o segundo gol, no último minuto da partida. Chico Marcelo serviu a Gilson Batata, que completou para as redes com um chute forte. Na próxima rodada, o Guarani fará o dérbi, contra a Ponte, no Estádio Brinco de Ouro, sábado, às 18 horas. O União Barbarense enfrentará o Ituano, em Itu, domingo, às 17 horas.