Gilson ganha chance no Cruzeiro e promete mostrar o seu valor O lateral-esquerdo Gilson deve ganhar uma oportunidade como titular do Cruzeiro na partida contra o Villa Nova, nesta quarta-feira, em Sete Lagoas, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O jogador é o favorito para ser o escolhido pelo técnico Marcelo Oliveira para substituir o suspenso Eugenio Mena no duelo marcado para a Arena do Jacaré e garante estar pronto para se sair bem.