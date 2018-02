Gilson Kleina assume o Paraná O paranaense Gilson Kleina, 36 anos, é o novo técnico do Paraná Clube. Ele assume no lugar de Paulo Campos, que se demitiu na manhã desta terça-feira. Kleina estava no ano passado no Criciúma. "Nós não estamos aqui para lamentar, mas para trabalhar", afirmou o novo treinador. O Paraná está na 17ª colocação, com 13 pontos, e não vence há seis partidas. Campos despediu-se pela manhã dos jogadores. Ele disse que estava saindo para evitar constrangimentos entre diretores do clube. "Eu senti que estava dividido (entre os que o apoiavam e os que queriam sua saída)", acentuou. "E eu não poderia deixar que isso acontecesse porque muito mais importante que o Paulo Campos é o Paraná Clube."