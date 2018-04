Gilson Kleina comemora o retorno do capitão Henrique ao Palmeiras

SÃO PAULO - Um dos líderes do elenco na temporada, o zagueiro Henrique está de volta ao time do Palmeiras após 20 dias se recuperando de uma lesão na coxa direita. Neste período, viu sua equipe ser goleada pelo Mirassol, mas também se reerguer e recuperar o moral.

Além de não poder ajudar a equipe, Henrique perdeu a chance de voltar para a seleção brasileira. Ele seria convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o amistoso contra a Bolívia, no último sábado. Recuperado, espera correr atrás do tempo perdido e, para isso, nada melhor do que uma boa atuação nesta quinta-feira.

Quem comemora o seu retorno é o técnico Gilson Kleina. Com o zagueiro em campo, o treinador resolve um problema no setor. Sem Henrique, Kleina teve de improvisar Marcelo Oliveira contra o Tigre. André Luiz, que poderia ser uma boa opção, não foi inscrito na competição continental. E durante o Campeonato Paulista, o jovem Marcos Vinícius foi testado, mas não agradou.

"A volta dele traz o líder técnico e capitão do time. Mesmo fora da equipe, ele estava louco para jogar", contou Kleina. Enquanto se recuperava de lesão, Henrique conversou bastante com os jogadores, principalmente os mais jovens. Ele, inclusive, deu conselhos a Marcos Vinícius após a atuação contra o Mirassol, quando marcou um gol contra no primeiro minuto de jogo.

"Mesmo machucado, ele sempre esteve presente com a gente nos jogos. Essas coisas servem de exemplo para os outros atletas e todo mundo se sente obrigado a correr mais. E ainda mostra nossa união", completou Kleina.

Henrique pode também significar uma arma extra no ataque. Ele já fez quatro gols no ano e sempre que vai à frente dá trabalho aos adversários.

"Quem sabe esta ausência não fez ele ficar ainda mais motivado para fazer gols. É o momento dele. Além de marcar, temos de fazer gols contra o Libertad e espero que ele esteja em uma noite inspirada na defesa e no ataque. Quem sabe ele se torna uma solução extra", projetou o animado treinador, que deve elegê-lo como capitão na noite de hoje (quinta). Atualmente, o posto é do goleiro Fernando Prass.

SITUAÇÃO DO TIME

Se o Palmeiras vencer o Libertad nesta quinta-feira está classificado. Mas caso isso não aconteça, pode se complicar no grupo. Se empatar a partida contra os paraguaios, o Alviverde vai depender de uma vitória contra o Sporting Cristal na última rodada, semana que vem no Peru, para assegurar a classificação sem depender o resultado no jogo entre Libertad e Tigre.

Caso o Palmeiras seja derrotado, vai ter de derrotar o Sporting Cristal fora de casa, terá de torcer para o Tigre não vencer o Libertad e ainda vai precisar ter saldo de gols melhor do que o time argentino - hoje o saldo da equipe dos comandados de Gilson Kleina é de zero, enquanto o do Tigre é negativo de três gols.