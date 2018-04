Gilson Kleina diz que Palmeiras não vai priorizar Copa Libertadores

SÃO PAULO - O Palmeiras tem nos próximos dias dois importantes e decisivos jogos. No sábado, enfrenta o Santos na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E na terça-feira da semana que vem tem pela frente o Tijuana, no México, pela Copa Libertadores. O técnico Gilson Kleina destaca a necessidade de concentração do time e avisa que não conseguirá focar nenhuma das competições.

"Agora é a hora aguda das competições. Conseguimos a classificação com trabalho. Temos de nos fortalecer, acertar o foco e entender de que forma podemos melhorar. Agora não dá para priorizar campeonatos neste momento", explicou o treinador.

O treinador se apega ao fato do clube já ter demonstrado sua força na temporada para acreditar que possa conseguir bons resultados nos próximos jogos. "Nos preparamos para esse momento. Conseguimos fazer os jogos decisivos com Tigre, Libertad e Ponte Preta e fomos competentes. Tem de ser assim. Agora é redobrar a atenção para as decisões", alertou.

O elenco do Palmeiras folgou nesta segunda-feira e a reapresentação será nesta terça-feira, às 9h, na Academia de Futebol.