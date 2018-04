Gilson Kleina é o novo técnico do Duque de Caxias A diretoria do Duque de Caxias confirmou na manhã desta quinta-feira a demissão do jovem técnico Rodney Gonçalves, de apenas 30 anos, e a contratação de Gilson Kleina para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodney Gonçalves assumiu o Duque de Caxias após o Campeonato Carioca. Ele era auxiliar de Carlos César, que saiu logo após o estadual.