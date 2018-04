Gilson Kleina escala Palmeiras com três atacantes para estreia da Série B

ITU - O técnico Gilson Kleina mostrou nesta sexta-feira que irá escalar um Palmeiras ofensivo na estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 16h20, contra o Atlético-GO, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Em treino tático visando o confronto, o treinador sacou Wesley do meio-campo e colocou o garoto Leandro como terceiro atacante ao lado de Vinícius e Kleber.

Para completar, o comandante resolveu promover uma mudança na lateral esquerda, trocando Marcelo Oliveira por Juninho, que tem mais facilidade em apoiar o ataque do que o companheiro sacado da equipe. Embora seja voluntarioso e forte na marcação, Marcelo Oliveira não é um lateral de ofício e está mais acostumado a atuar como volante.

Na atividade realizada no gramado do Spa Sport Resort, em Itu, onde o time palmeirense está concentrado, Gilson Kleina dirigiu um rachão de 40 minutos antes de promover um trabalho tático nos qual os titulares acabaram sendo formados no esquema 4-3-3.

Desta forma, o técnico deve mandar a campo neste sábado na estreia do Palmeiras nesta Série B a seguinte formação titular: Bruno; Ayrton, Henrique, Maurício Ramos e Juninho; Márcio Araújo, Charles e Tiago Real; Vinícius, Kleber e Leandro.