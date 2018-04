Gilson Kleina festeja casa cheia e pede Palmeiras equilibrado na quinta

SÃO PAULO - Depois de comandar o último treino de preparação para o jogo contra o Libertad, nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, o técnico Gilson Kleina festejou o fato de que o Palmeiras contará com a presença de mais de 37 mil torcedores apoiando o time, nesta quinta, no Pacaembu, onde poderá assegurar classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores.

"Jogar com estádio cheio, do jeito que o torcedor joga junto, é o melhor combustível. Torcedor está jogando junto com o time, que tem mostrado raça. De novo teremos a doação em campo. É legal saber que estamos resgatando a autoestima e a confiança", ressaltou Kleina.

O comandante, porém, ressaltou que o time palmeirense precisa controlar a empolgação natural provocada pelos torcedores e jogar de forma inteligente, sem afobação, embora saiba que uma vitória o colocará nas oitavas de final. Ele também evitou dizer o que espera do Libertad, que defenderá a condição de líder do Grupo 2, com oito pontos - o Palmeiras é vice-líder, com seis.

"O importante é a nossa vitória, independentemente do que vai acontecer. As coisas acontecendo, a gente antecipa a classificação. Sabemos que um empate já os colocam na segunda fase. Então temos que focar, ter equilíbrio, mas não achar que tem de ser ansioso", completou Kleina. O Libertad, entretanto, ainda não garantirá classificação com um empate, pois o Tigre, terceiro colocado da chave, também tem seis pontos e pode ir a nove se bater justamente a equipe paraguaia na rodada final desta chave.