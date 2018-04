Gilson Kleina não acredita em reforços antes da estreia na Série B

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina já pensa no time para a estreia da Série B com o que tem nas mãos. Ele não espera pela chegada de alguém antes do jogo contra o Atlético-GO, sábado, em Itu.

Até o momento, a diretoria contratou apenas o zagueiro Tiago Alves, do Mogi Mirim, e ainda durante a Libertadores acertou com Serginho, do Oeste. O motivo da demora para a chegada de reforços é o mesmo de sempre: falta de recursos.

A negociação com o Grêmio pela transferência de Barcos continua arrastada. O Palmeiras deve retomar a conversa com os gaúchos nos próximos dias para decidir se tem mais um jogador por empréstimo ou o Grêmio dá uma compensação financeira.

"O relacionamento do Palmeiras com o Grêmio é bom e o torcedor não precisa ficar preocupado com isso. Faremos um bom acordo", garantiu o presidente Paulo Nobre. Ontem, Valdivia fez um teste e foi constatado que ainda não tem condições de jogo. Ele sente muitas dores na coxa esquerda. Assim, está fora da estreia na Série B.

E chegou ao fim ontem a votação para o torcedor escolher o nome da Arena Palmeiras. O anúncio do vencedor será feito no fim do mês.