Gilson Kleina pede atenção ao Palmeiras diante do América-MG

SÃO PAULO - Líder da Série B, o Palmeiras tem pela frente neste sábado, às 16h20, no Novelli Júnior, em Itu, o 18.º colocado América-MG. Vindo de duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o time paulista aparece como favorito para o confronto, mas o técnico Gilson Kleina pede cautela. Na opinião do treinador, ainda é muito cedo para fazer este tipo de análise e o rival pode surpreender.

"Não podemos pensar no adversário observando a tabela. Vamos pegar uma equipe experiente, com jogadores que tiveram passagens por grandes clubes. O Fábio Júnior, dentro da área, é perigosíssimo. O Neneca é um goleiro muito experiente. Não podemos achar que será fácil porque eles perderam dois jogos. Nós é que teremos de tornar as coisas fáceis", disse o treinador, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

Na análise de Kleina, o Palmeiras tem que repetir o futebol apresentado nas vitórias sobre Atlético-GO e ASA nas duas primeiras rodadas da Série B. "Nas primeiras partidas, jogamos com competência e inteligência. Isso não pode mudar. Todos estão fazendo a sua parte e este espírito não pode mudar. Estamos adquirindo consistência em todos os setores", avaliou ele.

O técnico comandou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, o último treino de preparação do Palmeiras para o duelo deste sábado. E a principal novidade da atividade foi a presença de Vinícius no lugar de Kleber, vetado do confronto por causa de dores no joelho direito. Assim, a equipe deverá ser formada com: Bruno; Ayrton, Henrique, Maurício Ramos e Juninho; Charles, Márcio Araújo, Wesley e Tiago Real; Vinícius e Leandro.