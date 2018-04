Gilson Kleina pede Palmeiras organizado e com ousadia contra o Tijuana

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina revelou nesta quinta-feira como espera ver o time do Palmeiras jogando na decisão da próxima terça, quando recebe o Tijuana no Pacaembu em busca da vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Segundo ele, os jogadores palmeirenses precisam mostrar ousadia dentro de campo, mas também devem atuar de maneira organizada, controlando a ansiedade.

"Não adianta entrar pilhado, querer fazer tudo de qualquer jeito. Os detalhes é que vão fazer a diferença. O time tem de ter ousadia e coragem, mas saber que precisa jogar de forma organizada", explicou Gilson Kleina, que sabe que a torcida vai lotar o Pacaembu para apoiar o Palmeiras. "Se o time baixar a rotatividade, vai deixar de ser competitivo. Temos de controlar a ansiedade, mas jogar o nosso futebol."

Como empatou por 0 a 0 no jogo de ida do confronto, disputado na semana passada, no México, o Palmeiras precisa de uma vitória simples no Pacaembu para conseguir a classificação.

"Não tomamos gols e isso vale demais. Nossa classificação agora depende de qualquer tipo de vitória, não precisamos fazer dois ou três gols", lembrou Gilson Kleina, que ainda não quis antecipar a escalação palmeirense para a decisão de terça-feira.