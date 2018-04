Gilson Kleina se anima com a 'magia' entre a torcida e o Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras enfrenta o Libertad nesta quinta-feira, às 19h15, no Pacaembu, com um reforço extra. O estádio do Pacaembu estará lotado de torcedores palmeirenses, que prometem apoiar o time do início ao fim da partida, que pode sacramentar a classificação da equipe alviverde em caso de um resultado positivo. Todos os 35 mil ingressos para o time da casa foram vendidos ainda na terça-feira. O técnico Gilson Kleina acredita que o apoio das arquibancadas pode dar ainda mais força para a equipe.

"Espero que possamos mais uma vez fazer valer a energia do Pacaembu com essa química que liga torcedor e jogador. É uma magia inexplicável", disse o empolgado treinador. "O estádio cheio de palmeirenses é um combustível extra para os jogadores", completou.

Apesar da euforia, Kleina sabe que para ter o apoio durante os 90 minutos é necessário que o time faça por merecer e mostre dedicação. "A atitude e comportamento em campo é que vai definir a satisfação do torcedor. E nosso espírito de comprometimento agora é grande. Agora é hora de cada um mostrar o seu talento", analisou.

O público nesta quinta-feira será recorde do Palmeiras na temporada. Anteriormente, o jogo com mais torcida foi na vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, na rodada passada da Libertadores, quando 19.178 pagantes estiveram presentes no Pacaembu.