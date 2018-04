Gilson Kleina se preocupa mais com a defesa

O Palmeiras soube aproveitar bem o período entre o jogo de ida com o Tijuana para o confronto de volta, na próxima terça-feira, e fez render até o final da semana. Os jogadores não tiveram descanso e a maior preocupação do técnico Gilson Kleina é com o setor defensivo, nem tanto pelo que a equipe tem demonstrado, mas porque ele sabe que a cada gol que os mexicanos marcarem, o Alviverde terá de fazer dois.

O enfoque nas atividades foi principalmente a marcação. O Palmeiras vez se destacando na temporada pela vontade demonstrada pelos jogadores e tem se caracterizado por ser uma equipe que corre bastante. Por isso, o treinador quer aproveitar esse fôlego dos atletas para não deixar o Tijuana crescer na partida e evitar riscos desnecessários pelas oitavas da Libertadores.

Uma novidade pode ser a entrada do volante Souza no lugar do meia Tiago Real. O Palmeiras ganharia com isso um maior poder de marcação e também teria mais qualidade nas jogadas de bola parada. Souza é menos habilidoso que Tiago Real, mas ajuda mais na defesa e deixaria a equipe um pouco mais compacta. Ele também é importante nas jogadas ensaiadas de faltas e escanteios, que foram exaustivamente treinadas ontem na Academia de Futebol.

Por via das dúvidas, como no primeiro jogo houve empate por 0 a 0, Kleina reforçou os treinamentos de cobranças de pênalti para caso haja novo confronto sem gols. Fez com que os jogadores praticassem bastante nos últimos três dias, mas ao mesmo se mostra otimista para definir a classificação nos 90 minutos.

FOCO

O treinador sabe da importância desta partida para a temporada do clube e vê como a torcida está animada para o jogo desta terça-feira.

“Precisamos manter o foco porque vamos jogar do lado do nosso torcedor e precisamos entender que o adversário é perigoso”, avisa Kleina.

Todos os ingressos colocados à venda (36.887) se esgotaram rapidamente e o Pacaembu terá casa cheia contra o Tijuana. No último sábado, enormes filas foram formadas nos pontos de venda para adquirir os últimos bilhetes e muita gente não conseguiu comprar.