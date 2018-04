Gilson Kleina troca Luan por Maikon Leite no Palmeiras

SÃO PAULO - Gilson Kleina mudou o ataque do Palmeiras no treino desta terça-feira. O treinador sacou Luan e escalou Maikon Leite ao lado de Barcos, em preparação para o jogo contra o Oeste, nesta quarta-feira, fora de casa, em rodada do Paulistão.

Luan foi titular na estreia da equipe no Estadual, no empate sem gols com o Bragantino, no domingo. Mas teve atuação discreta e chegou a receber vaias da torcida, como aconteceu em diversas partidas da temporada passada. O atacante já avisou que não pretende seguir no time, caso continue a ser hostilizado pelos torcedores.

O atacante perdeu a vaga no time titular no treino desta manhã. Foi a única mudança em relação ao duelo do fim de semana. Assim, o Palmeiras deve jogar nesta quarta escalado com Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique, Juninho; Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrick Vieira; Maikon Leite e Barcos.

Uma possível novidade na equipe é o chileno Valdivia, que participou do treino de dois toques, em campo reduzido, nesta terça. O meia sofreu uma forte pancada no tornozelo direito na semana passada, mas não mostrou sinais de dores nesta manhã. Ele deve ser relacionado para esta quarta, porém deve começar no banco de reservas.