Gilson Kleina volta ao Estado onde ganhou seu único título

SÃO PAULO - O jogo do Palmeiras contra o ASA, nesta terça-feira, às 21h50, em Arapiraca, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será especial para o técnico Gilson Kleina. Pela primeira vez no comando do time alviverde, ele volta ao Estado onde conquistou o único título em sua carreira como treinador.

No comando do Coruripe, Kleina conquistou o Campeonato Alagoano de 2006, batendo na final o CSA. Vivendo agora uma situação bem diferente, o treinador admite que espera por muitas dificuldades diante do ASA.

"É difícil jogar em Arapicara. Precisamos ter noção que jogaremos contra os vice-campeões do Nordeste", lembrou o treinador, fazendo referência ao fato de o ASA ter perdido a decisão da Copa Nordeste para o Campinense.

O elenco do Palmeiras realiza o último treinamento antes da partida nesta segunda-feira, às 15h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. No último sábado, o time palmeirense estreou nesta edição da Série B vencendo o Atlético-GO por 1 a 0, em Itu.