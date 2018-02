Gimnasia assume liderança no grupo 4 O Gimnasia, da Argentina, assumiu a liderança isolada do grupo 4 da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, ao empatar, por 1 a 1, com o Alianza, do Peru, em Lima, em jogo válido pela quinta rodada. Com este resultado, o Gimnasia soma sete pontos, contra seis de Cobreloa, do Chile, e Olimpia, do Paraguai. O Alianza tem cinco pontos. Tagliani abriu o placar para o Alianza, aos dez minutos do primeiro tempo, enquanto Gonzalez, aos 17 da etapa final, empatou a partida. Dia 8 de abril acontece a última rodada deste grupo com os seguintes jogos: Olimpia x Gimnasia e Cobreloa x Alianza.