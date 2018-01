Gimnasia contrata Maturana para avançar na Libertadores O Gimnasia La Plata, da Argentina, anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico colombiano Francisco Maturana. Ele substituirá Pedro Troglio, que pediu demissão na última semana devido a divergências com a diretoria do clube. Maturana deve se apresentar no sábado ao Gimnasia e terá como missão levá-lo às oitavas-de-final da Copa Libertadores da América - a equipe é a terceira colocada no Grupo 8, com seis pontos, contra nove do Defensor e 15 do já classificado Santos. A partida contra os uruguaios, no dia 19, em La Plata, será decisiva para as pretensões do Gimnasia. Maturana defendeu a seleção colombiana nas Copas de 1990 e 1994, e também treinou Equador, Costa Rica e Peru. O colombiano já trabalhou no futebol argentino, em 2004, quando esteve por um breve período à frente do Colón.