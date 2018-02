Gimnasia La Plata vence a primeira no grupo do Santos Em jogo emocionante, o Gimnasia La Plata bateu o Deportivo Pasto por 3 a 2, nesta terça-feira, na Argentina, e alcançou sua primeira vitória no Grupo 8 da Copa Libertadores, cujo líder é o Santos. Rodas abriu o placar para os colombianos aos 10 minutos de jogo, mas Leal empatou aos 39. Na segunda etapa, Pacheco voltou a colocar os visitantes em vantagem aos quatro minutos, mas Valencia, aos 25, e Pierguidi, aos 42, viraram para o Gimnasia. Os argentinos chegaram aos três pontos, mesma soma que o Defensor, do Uruguai, de quem haviam perdido na estréia. O Santos têm seis pontos, com 100% de aproveitamento, e o Deportivo Pasto foi derrotado nos dois jogos que disputou.