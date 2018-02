Gimnasia terá time misto contra o Santos na Libertadores O Gimnasia viajou para o Brasil com o discurso de que a partida contra o Santos, nesta quarta-feira, pela Libertadores, não importa tanto quanto o jogo do próximo domingo, contra o Boca Juniors, pelo Torneio Clausura. Por isso, o time argentino irá poupar alguns titulares na Vila Belmiro. Com oito pontos em cinco jogos, o Gimnasia está na oitava colocação do Torneio Clausura. Enquanto isso, ocupa a terceira posição no Grupo 8 da Libertadores, com três pontos em duas partidas. ?Não menosprezamos o Santos nem qualquer outra equipe, mas agora prefiro dar mais atenção ao Campeonato Argentino?, explicou o técnico Pedro Troglio. Segundo o treinador, seis jogadores reservas, que não enfrentaram o Belgrano no empate em 2 a 2, no domingo, deverão estar em campo contra o Santos. Ele já avisou que os titulares Lucas Landa, Ignacio Piatti e Reinaldo Alderete serão poupados, sem revelar quais serão as outras três mudanças. Gimnasia: Carlos Kletnicki; Gustavo Semino, Santiago gentiletti, Jorge San Esteban e Germán Bausualdo; Alvaro Ormeño, Matías Escobar, Roberto Cornejo, Antonio Pacheco; Sergio Leal e Antonio Piergüidi. Técnico: Pedro Troglio.