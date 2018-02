Gimnàstic ganha e Sevilla perde a ponta isolada do Espanhol O Sevilla perdeu a chance de voltar a liderança isolada do Campeonato Espanhol depois de perder para o Gimnàstic fora de casa, por 1 a 0, neste domingo, pela 26.ª rodada. Portillo marcou o gol da vitória aos 31 do segundo tempo. Com o resultado, o Sevilla permanece com 50 pontos, empatado com o Barcelona - que empatou com o Real Madrid, no sábado, por 3 a 3. Apesar da vitória, o Gimnàstic segue em situação delicada no campeonato. O time tem apenas 20 pontos, vem na vice-lanterna e permanece na zona de rebaixamento. As coisas só não pioraram para o Sevilla porque o Valencia empatou com o Osasuna, fora de casa, por 1 a 1. Caso vencesse, a diferença entre as duas equipes cairia para um ponto. Em outro jogo deste domingo, o Atletico Madrid venceu o Deportivo La Coruña, em casa, por 2 a 0. Atualizado às 19/13