Gioino faz despedida do Universidad O técnico Héctor Pinto, do Universidad de Chile, resolveu manter para o jogo desta quinta-feira, contra o São Paulo, a equipe que conseguiu um empate por 0 a 0 contra o The Strongest, em La Paz, na Bolívia, na semana passada. O jogo será a despedida do atacante argentino Sérgio Gioino, que se transferiu para o Palmeiras. "Gioino é o melhor exemplo de que uma boa atuação na Libertadores pode render boas transferências", disse Pinto. O Universidad tem sete pontos; se vencer, alcança a liderança do grupo, com dois pontos de vantagem sobre o São Paulo, que tem oito.