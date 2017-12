Gioino festeja boa fase e gols marcados "É preciso dar tempo para o Gioino. Ele mostrou que tem qualidades. Tem porte físico de centroavante e sabe jogar na área. Mas a torcida tem de apoiá-lo neste início." A opinião é do ex-centroavante Evair, ídolo da torcida do Palmeiras na década de 90. O argentino, de 32 anos, chegou ao Palestra Itália sem o glamour do rival corintiano Tevez. Seu jeitão desengonçado deixou boa parte dos torcedores desconfiados, mas os três gols nos últimos três jogos levaram alguns fanáticos a compará-lo com o ex-camisa 9. "Ainda é muito cedo para comparações", afirmou Evair. "Estou cada vez mais confiante e agora a fase está boa. A bola está entrando", disse Gioino. "O atacante depende de gols. É isso que procuro fazer nos jogos e agora estou conseguindo." O técnico Emerson Leão nota melhora no desempenho de Gioino, mas adverte para alguns problemas. "Peço sempre para que ele jogue dentro da área. Enfiado entre os zagueiros. Preciso dele aí, não caindo pelas laterais. Também é necessário melhorar a finalização." Gioino tem bom relacionamento com os demais jogadores do elenco. Com a volta do colombiano Muñoz - recuperado de lesão no joelho -, também ganha um reforço na comunicação. "Eu falo para ele. É melhor falar espanhol que os caras vão te entender melhor do que tentar falar português", brincou Muñoz, que fala o idioma nacional praticamente sem sotaque. Se Gioino tem vaga garantida no ataque, sábado, às 16 horas, no Palestra Itália, contra o Internacional, o mesmo não se pode dizer de Warley. A produção do atacante não agradou ao técnico Leão, que o substituiu no intervalo por Washington. Marcos e Pedrinho devem ser relacionados para o banco de reservas. O goleiro, que está fora desde a derrota para o Fortaleza (2 a 1), em 17 de julho, está recuperado das dores no punho esquerdo. O meia será reavaliado nesta sexta da infecção no dedão do pé direito. Desfalque certo é o volante Marcinho Guerreiro, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante da Ponte Preta. Roger entra na vaga e vai formar a dupla de volantes com Reinaldo. Graças à promoção da Nestlé, os 23 mil ingressos para o jogo com o Inter já estão esgotados.