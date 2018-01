Gioino garante: nunca foi discriminado O atacante palmeirense Sérgio Gioino está estranhando a polêmica levantada pelos corintianos Sebá e Tevez, que acusam árbitros brasileiros de os discriminarem por serem argentinos. Gioino afirma que sempre foi muito bem tratado no Brasil, tanto dentro como fora de campo. "Tenho acompanhado as notícias. Mas nunca tive problema nenhum. Não sei ao certo o que se passou com eles, só posso falar mim. E, até agora, não tenho do que reclamar", afirma Gioino. Para o jogador, não se pode generalizar. "Existem árbitros que falam mais, árbitros que falam menos. Mas nunca vi nenhum ofendendo ninguém", comentou. Apesar de já estar no Brasil desde abril, Gioino nunca teve contato com seus compatriotas do Parque São Jorge. Quando Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em julho, Gioino não jogou porque estava machucado. Gioino é só elogios para o grupo do Palmeiras: "Fui muito bem recebido aqui." O goleiro Sérgio, um dos líderes do elenco e que completa 300 jogos pelo Palmeiras neste domingo, nunca teve problemas com estrangeiros no clube, segundo ele mesmo disse. "Todos sempre foram muito bem tratados."