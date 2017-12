Gioino: nova preocupação no Palmeiras O atacante argentino Gioino se transformou na mais nova preocupação no Palmeiras. O jogador sofreu um entorse no joelho esquerdo nos treinos desta terça-feira e pode ser mais um a desfalcar o time na partida contra o Coritiba, dia 8. Gioino será submetido a uma ressonância magnética para que os médicos tenham a exata dimensão do problema. Se o argentino não se recuperar a tempo, o técnico Emerson Leão não sabe quem escalar no ataque. É que Warley - o outro atacante do time - sente um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e fica fora por pelo menos mais uma semana. A partir desta terça-feira, o treinador inicia um período de 10 dias de preparação da equipe, aproveitando uma folga no calendário do Campeonato Brasileiro por conta dos jogos da Copa Sul-Americana e das Eliminatórias da Copa do Mundo. Leão quer usar esse tempo para definir aquele que considera o time titular. Vários mudanças podem ocorrer. Recuperado de contusão e com contrato prorrogado até dezembro de 2009, Marcos entra na briga para recuperar a camisa 1, hoje entregue a Sérgio, titular desde a chegada de Leão. Na lateral-esquerda, Fabiano está recuperado de uma lesão muscular que o afastou da bola por dez dias. O garoto Michael entrou e foi "razoavelmente" bem, segundo Leão. Com isso, os dois também brigam por posição. No meio-de-campo, Marcinho Guerreiro e Roger formam a dupla de volantes e devem permanecer na equipe titular por pelo menos mais um mês, tempo que Reinaldo deverá seguir em tratamento de uma contusão. Como o meia Marcinho - um dos artilheiros do campeonato, com 14 gols, ao lado do vascaíno Alex Dias - , não corre o risco de sair da equipe, sobra apenas uma vaga no setor: o duelo fica entre Juninho Paulista e Pedrinho. O técnico lembra, no entanto, que não se pode descartar Diego Souza, que voltou e é candidato. MUNOZ - Depois de um ano afastado dos gramados por conta de duas cirurgias no joelho direito, o atacante colombiano Muñoz volta a treinar com bola nesta quarta-feira. Ainda não há prazo para o retorno do jogador.