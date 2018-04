Giovanni Augusto acelera recuperação e pode voltar ao Corinthians na quarta

O meia Giovanni Augusto, do Corinthians, acelerou o processo de recuperação da lesão que sofreu no tornozelo esquerdo e, nesta sexta-feira, participou de um treino leve, no campo do CT Joaquim Grava. A atividade criou expectativa na comissão técnica, que ainda analisa se o jogador poderá ou não ser relacionado para o jogo de quarta-feira, contra o Nacional, no Itaquerão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Caso Giovanni Augusto não se recupere a tempo, Tite tem duas opções: aposta em Marquinhos Gabriel, que ainda não estreou pelo time, ou dá chance para Marlone começar como titular. "O Marquinhos Gabriel é um grande jogador, fez uma bela temporada no passado com o Santos e a gente espera que a gente se adapte ao esquema do Tite", afirmou o volante Bruno Henrique.

Quem deve perder lugar no time é o meia Alan Mineiro, que foi mal nos dois últimos jogos em que teve chance como titular. Guilherme também virou reserva.

Para avançar à próxima fase, o Corinthians precisa de uma vitória simples diante do time do Uruguai. Em Montevidéu, houve empate por 0 a 0 na noite de quarta-feira.