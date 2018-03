Giovanni Augusto desfalca o Corinthians e Carille faz mudanças na equipe

O Corinthians terá novidade para enfrentar o Santo André neste sábado, às 21h, na Arena Corinthians. O técnico Fábio Carille comandou o treino na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, e promoveu a entrada de Marquinhos Gabriel no lugar de Giovanni Augusto, que está fora da partida por causa de dores musculares.

Esta deve ser a única alteração em relação ao time do Corinthians que derrotou o São Bento na estreia do Campeonato Paulista, no último sábado. Em comparação a equipe que jogou na última quarta-feira, outra novidade é a volta do lateral-esquerdo Moisés, que estava suspenso, no lugar de Marciel.

Nesta sexta-feira, Carille comandou um treino tático com os titulares em um campo, sem adversário, para aprimorar jogadas e movimentação dos jogadores. O time escalado pelo treinador foi Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel, Marquinhos Gabriel, Fellipe Bastos, Rodriguinho e Marlone; Jô.

Enquanto isso, os reservas foram divididos em dois times e participaram de um treino tático no gramado ao lado. Após a atividade, alguns atletas treinaram cobranças de faltas e o que mais chamou a atenção foi o bom aproveitamento do volante Fellipe Bastos.

Não foram para o campo, além de Giovanni Augusto, os machucados Walter e Danilo. Matheus Vidotto ficou na academia, assim como os jovens promovidos da Copa São Paulo de Juniores, Carlinho, Mantuan e Pedrinho. Já Arana, Léo Santos, Maycon e Léo Jabá continuam com a seleção brasileira sub-20.

Neste sábado, antes da partida contra o Santo André, o meia Jadson será apresentado para a torcida. A expectativa é que o jogador vá para o gramado do estádio e seja saudado pelos torcedores.