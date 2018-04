Giovanni Augusto pode retornar ao Corinthians na volta ante o Nacional

O meia Giovanni Augusto poderá voltar ao time do Corinthians bem antes do prazo previsto. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, sem fratura, na partida contra o Red Bull Brasil, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, há oito dias, e a previsão inicial era de que ele teria de ficar afastado da equipe por oito semanas. Mas sua recuperação tem sido rápida e surpreendente, e o retorno pode ser abreviado.

Ainda não há uma nova previsão exata. Mas na noite deste sábado, após a derrota do Corinthians nos pênaltis para o Audax (4 a 1 nos pênaltis após 2 a 2 no tempo normal), os médicos do clube se mostravam animados com a evolução do quadro clínico de Giovanni Augusto. É bem provável que ele volte a treinar no gramado já na próxima semana.

Apesar da confiança na retomada dos treinos com bola por parte de Giovanni Augusto, ainda não está certo seu efetivo retorno ao time. Como o Corinthians foi eliminado do Paulistão e o ex-jogador do Atlético-MG está fora da primeira partida com o Nacional pelas oitavas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira, a expectativa é que ele possa ter condições de participar da partida de volta, dia 4 de maio, no Itaquerão. No entanto, os próprios médicos acham isso precipitado.

Isso porque Giovanni Augusto, depois de totalmente recuperado clinicamente, ainda terá de recuperar a forma física. E, apesar de ter se mostrado um dos principais jogadores do time nas últimas partidas em que atuou, participar de um confronto que pode ser tenso e que certamente terá grande exigência física poderá ser ruim para o atleta e para o time. Por isso, seu retorno, embora seja grande a possibilidade de ocorrer antes das oito semanas cogitadas inicialmente, não será feito com pressa.