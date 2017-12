Giovanni Augusto revela acerto com o Corinthians

O meia Giovanni Augusto confirmou que está deixando o Atlético-MG para se transferir ao Corinthians. Destaque da equipe mineira no Campeonato Brasileiro, ele chega para ocupar um espaço no meio de campo, esvaziado com as saídas de Jadson e Renato Augusto para o futebol chinês. O jogador é conhecido do torcedor corintiano por ter feito o primeiro gol da história do Itaquerão, à época como jogador do Figueirense.

"Praticamente está tudo certo. Faltam poucos detalhes para serem acertados, mas é a minha última entrevista aqui. Agora é esperar o que vai resolver da parte do Corinthians com o Atlético-MG. Só estou esperando esses detalhes, que as coisas possam se resolver o mais rápido possível. Foi tudo rápido", afirmou Giovanni Augusto na tarde desta sexta-feira.

As conversas entre os clubes começaram quando os dois times estavam na Flórida, para a disputa de um torneio internacional. A negociação, que inclui ainda a vinda do atacante André, foi fechada em 4,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Giovanni. Neste sábado, o meio-campista fará exames médicos em São Paulo e fechará o acordo.

"Respeito a camisa do Atlético-MG, que é um grande clube, mas o Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil. Passa pela cabeça de qualquer jogador defender as cores daquela camisa. Vim do Nordeste e lá a camisa é muito forte. Fico muito feliz de logo mais poder estar defendendo a camisa do Corinthians", concluiu o atleta.