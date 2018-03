Giovanni chega domingo para o Santos Giovanni está de volta à Vila Belmiro. Ele rescindiu seu contrato com o Olympiakos, deixa a Grécia amanhã e chega domingo a Santos para assinar o contrato que já está acertado verbalmente. O jogador deixou o clube em 96, depois de ter sido o principal personagem da campanha do ano anterior que deu o vice-campeonato Brasileiro aos santistas, jogou até 2000 no Barcelona, ano em que se transferiu para o time grego por US$ 8 milhões, a maior transação do futebol brasileiro até aquele momento. A contração de Giovanni foi confirmada hoje à tarde pelo técnico Gallo, que jogou com o atleta em 95, quando fazia a função de armador. Com 33 anos, o atleta mudou de posição e foi como atacante que se destacou no futebol da Grécia. Seu contrato terminaria na segunda-feira e ele não escondia mais sua vontade de voltar ao Brasil. "O Giovanni não se vê jogando com outra camisa que não a do Santos, pois tem uma identidade muito grande com a torcida", disse Edinho, o procurador do atleta. Por isso, ele confirma que outros clubes brasileiros apresentaram propostas para contar com o jogador. "Houve propostas melhores que a do Santos, mas a vontade do Giovanni era voltar para o Santos". Essa volta, aliás, foi anunciada pelo próprio Giovanni quando embarcava para Barcelona, em 96. "Quero voltar e encerrar minha carreira no Santos", comentou, na época. Seu amor pelo clube tinha uma forte motivação: os santistas o descobriram quando jogava pela Paraguaçuense, junto com o volante Narciso. Os dois foram contratados por empréstimo e, no final de 95, já consagrado, os dirigentes tiveram que fazer uma "vaquinha" para pagar os R$ 300 mil que iriam transferir definitivamente o passe do jogador para a Vila Belmiro. Clodoaldo comandou a operação entre o Natal e o Ano Novo e até o Rei Pelé teve de entrar com dinheiro para que o craque ficasse no Santos. No ano seguinte, os dirigentes não resistiram à proposta feita pelo Barcelona e Giovanni foi vendido por US$ 8 milhões. Não se adaptou muito bem ao futebol espanhol, mas na Grécia voltou a ser o atleta importante do time, sendo artilheiro durante vários campeonatos. Edinho, procurador do atleta, informou hoje que Giovanni chegará a Santos no domingo, quando deverá se reunir com a diretoria para assinar seu contrato. As negociações começaram no início do ano, mas Oswaldo de Oliveira, então técnico santista, não se interessou. Ele foi substituído por Gallo, que pediu a contratação do antigo companheiro de time. Giovanni chega num momento importante, em que o clube negocia a permanência de Deivid com o Bordeaux. O contrato do centroavante vence no final de junho e o clube francês não está disposto a renovar seu empréstimo. Caso não dê certo as tentativas para manter Deivid, Giovanni poderá tomar seu lugar. "Tenho conversado com o Giovanni e ele vem para ser atacante, que é sua função atual", disse o técnico Gallo, que ainda não decidiu se vai inscrever o atleta na Libertadores. Há ainda duas vagas e uma será preenchida na segunda-feira. "Estamos avaliando o que será melhor para suprir os problemas de contusão e convocação", disse o treinador, sem definir se Giovanni será um dos escolhidos.