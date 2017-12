Giovanni critica diretoria do Santos O clima tenso que tomou conta do Santos nesta sexta-feira por conta da invasão do CT Rei Pelé por um grupo de torcedores revoltados com a campanha do time, ganhou um novo ingrediente no final da manhã. O meia Giovanni - maior estrela da equipe - criticou abertamente a decisão da diretoria de dispensar quatro jogadores na reta final do campeonato - casos do volante Bóvio, do lateral-direito Flávio, do meio-campista Léo Lima e do atacante Diego. Ao ser perguntado se achava que tinha havido falta de respeito com os atletas, Giovanni foi claro. ?Não é questão de falta de respeito, mas acho que faltou organização. Faltou bom senso?, disse o jogador. ?Este tipo de coisa (lista de dispensas) tem que ver no início do ano e não agora, faltando um mês para o término do campeonato?, acrescentou. Eduardo Nicolau/AE"Faltou organização", diz Giovanni. Giovanni comentou também a invasão do CT por torcedores, hoje no meio da manhã. ? Isso não acontece só aqui. Já enfrentei este tipo de protesto na Grécia. Só acho que o torcedor precisa entender que neste momento, o que a gente menos precisa é pressão. Este é o momento tranquilidade, pois só assim o time vai conseguir reagir.?, finalizou. O Santos é 7º colocado no Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, seis a menos que o Goiás, clube que hoje ficaria com a última vaga na respescagem da Libertadores. O time vem de duas derrotas - para Cruzeiro e Ponte Preta - e no domingo pega o Corinthians no Pacaembu. A novidade do time santista é justamente a escalação de Giovanni. O jogador - que havia sido suspenso pelo STJD por conta dos incidentes na partida contra o Corinthians, na Vila Belmiro, no jogo remarcado pelo tribunal - teve a pena reduzida e ganhou condições legais de jogo.